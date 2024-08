Dybala Milan: l’argentino UFFICIALIZZA la permanenza alla Roma, il MESSAGGIO social che fa impazzire i tifosi

Con un clamoroso dietrofront Dybala, accostato anche al Milan, ha deciso di dire no all’Arabia e restare a Roma. Il messaggio social

Dietrofront clamoroso di Paulo Dybala, che dice di no all’Al-Qadsiah. Sembrava tutto fatto per il trasferimento della Joya in Arabia Saudita in Arabia Saudita, ma il calciatore ha cambiato idea e detto di no al trasferimento.

A confermarlo è lo stesso argentino che con un messaggio social ufficializza la sua permanenza a Roma.