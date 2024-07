Duran Milan: IPOTESI viva come alternativa a Fullkrug e Abraham, i rossoneri osservano

Il Milan oltre Morata cerca anche un terzo attaccante. Nel mirino come alternativa a Fullkrug e Abraham c’è Duran

ATTACCO MILAN – «Il Milan vuol regalare a Fonseca un altro attaccante dopo Morata. Nella giornata di ieri ci sono stati contatti continui per Fullkrug, il tedesco è stato individuato come il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo. Una call positiva con gli agenti del giocatore per fare il punto della situazione, con Moncada che aveva già conosciuto il bomber del Dotmund in passato apprezzandone mentalità e doti da leader. Nella lista del Diavolo alla voce “secondo attaccante” ci sono appunto Fullkrug, ma anche Abraham e Duran.»