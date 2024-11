Dumfries pensa all’Italia: «Quarti di finale? Sarebbe bello pescare gli Azzurri per…»

Dumfries: «Quarti di finale? Sarebbe bello pescare l’Italia per…» Le parole dell’esterno nerazzurro nel post gara

Ieri è andata in scena Olanda Ungheria, uno dei protagonisti del match è stato il giocatore dell’Inter Dumfries autore di un gol e un assist. La partita è stata vinta in maniera netta dall’Olanda del centrocampista del Milan Tijjani Reijnders che ha battuto l’Ungheria per 4 a 0, e al 64′ arriva anche la firma proprio del nerazzurro. Ecco le parole dell’esterno nerazzurro ai microfoni della Uefa nel post partita

PARTITA- «Ho segnato un gol e fatto un assist, devo essere felice, ma ho pensato che nel complesso avremmo dovuto essere più clinici con le occasioni che abbiamo creato. A volte eravamo un po’ troppo passivi»

SFIDARE L’ITALIA– «Sarebbe bello pescare l’Italia. Vogliamo la rivincita per il 3-2 del 2023, poi ci sono molti compagni di squadra»