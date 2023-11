Dugarry duro su Kolo Muani: «Ha dei barattoli al posto delle scarpe»

L’ex attaccante del Milan, Christophe Dugarry, ha criticato aspramente Kolo Muani per la sua prestazione col PSG contro i rossoneri

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, Christophe Dugarry si esprime duramente riguardo la prestazione offerta da Kolo Muani in Milan-PSG.

LE PAROLE – «Ho la sensazione di aver sbagliato e di essere stato ingannato sulla qualità tecnica di alcuni giocatori. Non pensavo che Kolo Muani avesse dei barattoli al posto delle scarpe. È una grande sorpresa. E non pensavo che Dembélé potesse sprecare così tanto nel suo gioco. È andato meglio nel primo tempo, poi nella ripresa è completamente sparito. Anche Mbappé non sorprende più nessuno».