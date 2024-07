Dovbyk Milan: l'obiettivo in attacco ha detto SI' a questa squadra! Trattativa IN CORSO, tutti i dettagli - Milan News 24

Dovbyk Milan: l’obiettivo in attacco ha detto sì a questa squadra! Trattativa in corso, tutti i dettagli sull’ucraino

L’Atletico Madrid vuole sostituire la partenza di Alvaro Morata con Artem Dovbyk, anche lui accostato al Milan in passato. Come riferito da Relevo, i Colchoneros e il Girona sono entrati ancora una volta in trattative per portare avanti l’operazione: richiesta di pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro, mentre l’Atleti cercherà di ridurre tale importo.

L’attaccante ucraino vuole fare uno step in avanti nella sua carriera e ritiene che la squadra madrilena sia l’opzione migliore per il suo immediato futuro. Dovbyk ha detto sì all’Atletico Madrid e spera che la risoluzione della trattativa tra i due club sia soddisfacente per i suoi interessi.