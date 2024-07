Dovbyk Milan, ora la Roma CI CREDE: può sfruttare quel VANTAGGIO per convincere il Girona! Il piano dei giallorossi

Accostato a lungo al calciomercato Milan, il futuro di Artem Dovbyk potrebbe essere a sorpresa in Italia, ma non ai rossoneri: il tentativo di sorpasso della Roma sull’Atletico Madrid sembra stia andando per il meglio.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio i giallorossi, forti della preferenza del giocatore rispetto all’altro club interessato, l’Atletico Madrid, ora provano a trovare l’accordo col Girona mettendo sul piatto un’offerta da circa 32 milioni di euro + bonus. Un grande lavoro di mediazione tra i due club lo stanno facendo gli agenti dell’attaccante ucraino, che si trovano ancora a Roma