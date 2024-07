Dovbyk Milan, Moncada non molla la presa per l’ucraino: c’è una NOVITÀ importante sul suo futuro

Dovbyk Milan, Moncada non molla la presa per l’ucraino: c’è una NOVITÀ importante sul futuro dell’attaccante del Girona

Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Milan nel corso di queste ultime settimane c’è anche Artem Dovbyk, reduce da un Europeo non proprio esaltante con la sua Ucraina.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola il nome del centravanti del Girona starebbe tornando di forte attualità in casa Milan dopo le difficoltà riscontrate sul fronte Zirkzee. Dovbyk ha una clausola rescissoria che gli permetterebbe di cambiare aria in estate per 40 milioni di euro.