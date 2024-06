Dovbyk Milan, Moncada ha l'attaccante in pugno! Non è il piano B dei rossoneri ma... NOVITÀ

Dovbyk Milan, Moncada ha l’attaccante in pugno! Non è il piano B dei rossoneri ma… La NOVITÀ sul giocatore

Il mercato Milan ha in pugno l’attaccante del Girona, Dovbyk. Luca Marchetti ha fatto il punto a SkySport analizzando la situazione in casa rossonera per il dopo Giroud.

PAROLE – «Il Milan nel momento in cui sembrava potesse allontanarsi Zirkzee ha lavorato per Dovbyk e ha praticamente trovato l’accordo. Non parlerei di piano B ma di pista alternativa da portare avanti se dovesse saltare Zirkzee».