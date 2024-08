Douglas Luiz, l’ex obiettivo Milan si PRESENTA alla Juve: «Ecco cosa mi ha convinto, loro due mi hanno aiutato»

L’ex obiettivo del calciomercato Milan, Douglas Luiz si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus

DANILO E BREMER «Sì, certo mi hanno aiutato molto in questa trattativa. Tutti i giorni che mi svegliavo sentivo Danilo che mi diceva’ Forza Juve’. Mi ha raccontato molto del club e motivato a venire qua. Chiaramente sentire un tuo compagno di Nazionale che ti aspetta in un club e che ti dice che puoi fare la differenza è un’altra cosa».

COME TI HA CONVINTO LA JUVE E AMBIZIONI «Non ci sono state bisogno di tanto per convincermi. La grandezza di questo club parla da solo. Quando ho saputo dell’interesse della Juve mi sono concentrato subito su questo e ho manifestato l’interesse ai miei agenti. Passaggio importante per me della carriera, lavorerò duramente per me e per la Juventus».

COSA TI ASPETTI DALLA SERIE A «Io vengo da un campionato considerato tra i più difficili e sono molto contento di questa esperienza perchè mi ha lasciato molto. Io voglio fare di più in Serie A. Sono preparato per questo momento e sono pronto. Obiettivi? Sono conseguenze del lavoro che si fa. Alle volte meglio fare un assist che un gol, bisogna avere intelligenza».

