D’Ottavio Milan, emergono ulteriori retroscena sull’addio! C’entra Ibrahimovic, aneddoto che lascia senza parole

D’Ottavio Milan, ulteriori retroscena sull’addio dell’ormai ex DS: Ibrahimovic gli aveva vietato anche l’accesso a Milanello e non solo

Importante ricostruzione fatta da Tuttosport sull’addio di D’Ottavio al Milan, consumatosi nella giornata di ieri.

Nel giorno in cui Thiago Silva torna a Milanello, ospite di Zlatan Ibrahimovic, emerge la notizia dell’esonero di Antonio D’Ottavio dal ruolo di direttore sportivo del Milan. Una decisione che è stata resa esecutiva venerdì mattina, quando all’ormai ex dirigente è stata consegnata la lettera d’esonero dall’incarico. Il nome di D’Ottavio è emerso con maggior

presenza nelle cronache milaniste nell’estate 2023, quando insieme a Furlani e Moncada

compose il trio che si occupò del calciomercato estivo dopo i licenziamenti di Paolo Maldini e

Ricky Massara. Tra l’altro, D’Ottavio prese anche formalmente il posto dell’attuale ds del Rennes in quanto la figura del direttore sportivo è tra quelle fondamentali per le licenze Uefa e

per l’iscrizione al campionato. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, però, ha portato a un cambio di mansioni di D’Ottavio, spostato sulla neonata Milan Futuro ma la diversità di visioni sulla gestione della seconda squadra rossonera – dove è stato messo a capo Jovan Kirovski, arrivato

dagli Usa per scelta di Ibra ma con zero esperienza nel campo della Serie C – hanno portato Zlatan e D’Ottavio a diversi attriti. Uno su tutti, la scelta di mandare via Ignazio Abate, che

sarebbe stata la scelta più logica per la guida tecnica di Milan Futuro, a seguito delle divergenze tra l’ex terzino e Ibra sulla gestione di Maximilian, il primogenito di Zlatan, che non veniva considerato pronto per giocare in Primavera da Abate. Ibra, poi, ha vietato a D’Ottavio l’ingresso a Milanello e alle partite di Milan Futuro.