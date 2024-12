D’Ottavio Milan, tutti i retroscena sull’allontanamento! Attriti con Ibrahimovic e non solo, la ricostruzione

D’Ottavio Milan, spuntano i retroscena sull’allontanamento dell’ormai ex DS rossonero: cosa è successo

Come riferito da calciomercato.com, sono emersi importanti retroscena sull’allontanamento di D’Ottavio dalla carica di DS del Milan:

PAROLE – «La prima spaccatura forte di D’Ottavio con Ibra era arrivata sulla nomina dell’allenatore dell’under 23 con D’Ottavio che aveva puntato forte su Abate, da lui scelto anche per la Primavera del Milan, mentre Ibra aveva deciso di chiudere il rapporto con Ignazio per puntare su Bonera. Un altro caso è stato quello relativo al responsabile del settore giovanile con Ibra che voleva inserire delle figure provenienti dall’Ajax mentre D’Ottavio ha spinto per la conferma di Vergine. Sulla prima squadra D’Ottavio era già stato depotenziato la scorsa estate».