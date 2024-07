Doppietta Colombo: l’attaccante è SCATENATO e lancia un chiaro segnale al Milan contro il Manchester City – VIDEO

Doppietta Colombo: l’attaccante è SCATENATO e lancia un chiaro segnale al Milan contro il Manchester City. Il VIDEO della rete del 2-1

È un Lorenzo Colombo scatenato quello che ha ribaltato il risultato di Manchester City Milan. 2-1 per i rossoneri a fine primo tempo grazie alla doppietta dell’attaccante che potrebbe lasciare Milano in questa sessione di mercato.

LORENZO COLOMBO BRACE!!!



CHUKWUEZE x COLOMBO AGAIN pic.twitter.com/6OPsJNsoMC — Inside Milan (@_InsideMilan) July 27, 2024

Sicuramente un segnale lanciato a Fonseca e alla società per il suo futuro, così come Chukwueze che è già in forma e ha fornito il secondo assist in questa partita con un ottimo cross.