Donnarumma, vittoria e clean sheet con doppio miracolo nella ripresa

Vince l’Italia contro l’Irlanda del Nord con Gianluigi Donnarumma che mantiene la porta inviolata non senza fatiche

Porta inviolata per Gianluigi Donnarumma nella vittoria dell’Italia per 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Una gara tranquilla nel primo tempo per il portiere del Milan, chiamato invece ad un doppio intervento miracoloso al 55′ prima su White e poi su Smitch. Da segnalare anche una bella parata su Magennis al 71′.

Decidono il match del Tardini le reti di Berardi ed Immobile che regalano a Mancini i primi 3 punti di questo girone di qualificazione ai mondiali del 2022.