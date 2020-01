Donnarumma, seconda partita consecutiva senza subire reti

Gigio Donnarumma anche oggi ha mantenuto la porta inviolata. Per la seconda partita consecutiva il Milan evita di incassare reti

Gigio Donnarumma anche oggi ha mantenuto la porta inviolata. Per la seconda partita consecutiva il Milan evita di incassare reti e conferma una discreta solidità difensiva. Fatta eccezione per la goleada incassata a Bergamo prima di Natale, i rossoneri non sono nuovi in questa stagione ai cosiddetti clean sheets.

La nota positiva arriva soprattutto dalla coppia Romagnoli-Musacchio che oggi si è comportata bene contro Simeone e compagni. Con la cessione in prestito di Mattia Caldara all’Atalanta Pioli è in allarme per la prossima sfida di Coppa Italia. Per il match contro la SPAL il tecnico spera di avere ufficialmente Kjaer per attuare il turnover.