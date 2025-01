Donnarumma, l’ipotesi sul futuro è un colpo al cuore ai tifosi del Milan! L’ex portiere rossonero può firmare con loro

Donnarumma, l’attuale portiere del PSG ed ex Milan è in contatto con l’Inter per un trasferimento da orchestrare la prossima estate

Come riportato da Gianluca Di Marzio, c’è una notizia che riguarda indirettamente anche il calciomercato Milan: l’Inter sarebbe piombata su Donnarumma per l’estate.

PAROLE – «L’Inter guarda già al prossimo mercato estivo e in particolare alla porta. I nerazzurri sono infatti vigili su Gianluigi Donnarumma, che ha il contratto con il PSG in scadenza a giugno 2026. Se il portiere italiano non dovesse rinnovare potrebbe diventare una possibilità concreta per il prossimo mercato. L’ex Milan potrebbe infatti anche scegliere di cambiare d’accordo con il suo attuale club. Dopo essere stato per anni un punto di riferimento del Milan nel 2021 Donnarumma si è trasferito a Parigi dove però non è sempre riuscito a mettere in mostra le sue qualità. Per lui 132 presenze con la maglia della squadra francese tra campionato e coppe, con 45 porte inviolate e ben 11632 minuti giocati. Non è però stato tutto rosa e fiori. Il portiere italiano è stato più volte preso di mira dalla tifoseria del PSG per le sue prestazioni ed è stato spesso in ballottaggio per un posto da titolare, prima con Keylor Navas e ora con il russo Safonov, acquisto dai francesi nel corso dell’ultimo mercato estivo. Anche per questo Donnarumma la prossima estate, a un anno dal termine del suo contratto, potrebbe anche decidere di voler cambiare aria».