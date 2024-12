Donnarumma, l’ex Milan nel mirino dell’Inter? Marotta fa chiarezza, parole che non lasciano dubbi

Donnarumma, l’ex Milan può tornare in Serie A e più precisamente all’Inter? Marotta, presidente nerazzurro, fa chiarezza

Intervenuto a Sky prima di Fiorentina-Inter, Marotta, presidente nerazzurro, ha fatto il punto su Donnarumma, ex Milan, in chiave mercato:

VERRATTI E DONNARUMMA – «Ormai è consuetudine che i top club vengano accostati a grandi giocatori che potrebbero essere svincolati a fine stagione. In questo momento la rosa è competitiva e risponde ai nostri obiettivi, non abbiamo ansie ma è normale che la nostra attività, in particolare quella di Ausilio e di Baccin, è di sondare sempre ipotesi congeniali al nostro modello. Come ci muoviamo noi lo fanno le altre squadre, ma da qua a dire che stiamo concretamente negoziando qualcosa… no di sicuro».

LE PAROLE DI MAROTTA A SKY