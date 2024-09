Donadoni RITORNA sulla vittoria del Parma contro il Milan: «Una squadra INTRAPRENDENTE e giovane. L’entusiasmo aiuta contro le BIG»

Roberto Donadoni, ex allenatore del Parma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra di Pecchia

L’ex allenatore del Parma, Roberto Donadoni, ha parlato a La Gazzetta di Parma riguardo l’avvio di stagione dei crociato, ritornando anche sulla vittoria ai danni del Milan.

«Il Parma è una squadra giovane e intraprendente: un fattore positivo ma che, se vogliamo considerare l’altra faccia della medaglia, talvolta porta la squadra ad assumere un atteggiamento per così dire esuberante, con prestazioni un tantino meno “ragionate”. Detto questo, le squadre neopromosse hanno bisogno di questo entusiasmo per poter competere con un avversarie sulla carta più attrezzate dal punto di vista tecnico. Non ho seguito questo inizio in maniera assidua, ma è stato di sicuro incoraggiante per quelli che sono gli obiettivi del Parma, legati ad un campionato che sia il più tranquillo possibile. Le sensazioni sono positive».