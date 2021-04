Diritti TV Serie A per l’estero: vince Infront con 20 voti su 20

I diritti TV Serie A per l’estero saranno trasmessi da Infront: unanimità per tutti i club del campionato con 20 voti su 20 a Infront

I diritti Tv della Serie A per l’estero hanno un padrone: i club del massimo campionato hanno votato in maniera unanime per il triennio 2021/2024.

Sarà Infront, con un’offerta di 139 milioni, a trasmettere all’estero le gare di Serie A all’estero. Dopo l’assegnazione dei diritti a DAZN, prende forma il mosaico per le gare di Serie A anche all’estero.