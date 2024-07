Diogo Leite Milan: il Bologna ci pensa per il dopo Calafiori, la POSIZIONE dei rossoneri nella trattativa

Il Bologna potrebbe perdere Calafiori, destinato all’Arsenal. Per sostituirlo pensa a Diogo Leite che piace anche al Milan

Riccardo Calafiori, accostato anche al calciomercato Milan, si avvicina a lasciare l’Italia. L’Arsenal è sempre più vicino al colpo che lascerebbe il Bologna senza un centrale di difesa.

Il club emiliano pensa a come sostituirlo e in tal senso piace Diogo Leite dell’Union Berlino. Tuttavia come riportato da Sky Sport il difensore piace anche al Milan che al momento è in vantaggio per prenderlo.