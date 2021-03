Diogo Dalot, una novità potrebbe cambiare gli accordi

Diogo Dalot sempre più verso un futuro incerto. Una novità potrebbe cambiare le carte in tavola nella trattativa

Diogo Dalot sempre più verso un futuro incerto. Non solo il Milan non è ancora deciso ad investire sul giocatore, ma anche il Manchester United vorrebbe metterlo in vendita al termine della stagione. I Red Devils hanno fatto altre scelte e puntano ad un’offerta dei rossoneri. Tuttavia, a meno di un clamoroso sconto sul cartellino, il Milan non sembra intenzionato a fare grandi sacrifici per il portoghese.

Il terzino rischia quindi di trovarsi con diverse incognite per il futuro, a meno che non forzi la mano con gli inglesi per rimanere un altro anno in prestito in Italia.