Diogo Dalot scalpita, potrebbe esserci spazio per lui nelle prossime partite

Diogo Dalot potrebbe esordire nelle prossime due partite, il portoghese scalpita per l’esordio in rossonero

Diogo Dalot per ora non ha solcato i campi da gioco con la maglia del Milan e aspetta il proprio turno per dare un contributo alla squadra. Davide Calabria sta sorprendendo in questo avvio di stagione perché dà equilibrio alla difesa e consente a Theo Hernandez di spingere.

Tuttavia, Stefano Pioli vorrebbe far rifiatare un po’ almeno uno dei due terzini titolari in vista delle prossime sfide contro il Celtic e contro la Roma. Proprio nella trasferta scozzese potremmo veder esordire il terzino portoghese nella seconda frazione di gioco.