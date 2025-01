Dinamo Zagabria Milan, trasferta nefasta in Croazia: ai rossoneri non accadeva dal 2011/12

Dinamo Zagabria Milan – In Champions League ai rossoneri non accadeva da oltre dieci anni

Il Milan in quel di Zagabria è stato sconfitto per 2-1 dalla Dinamo di Fabio Cannavaro. I rossoneri avrebbero avuto bisogno di una vittoria per strappare il pass diretto per gli ottavi di Champions League.

Per la prima volta, dal 2011/12, i rossoneri hanno subito 2 gol in due trasferte consecutive nella massima competizione europea. Quella precedente, con lo Slovan Bratislava, era però finita meglio, la squadra allora guidata da Fonseca vinse 2-3.