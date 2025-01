Dinamo Zagabria Milan, il club furioso con la squadra dopo la Champions League: decisione presa

Condividi via email

Dinamo Zagabria Milan – Il club non ha gradito l’atteggiamento avuto dalla squadra in Champions League

I vertici del club di via Aldo Rossi non hanno affatto gradito la prestazione fatta dal Milan a Zagabria in Champions League e lo faranno presente alla squadra. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Perché il ko arrivato nella serata di ieri ha provocato anche un danno economico sotto forma di mancato bonus per gli ottavi e di peggioramento della classifica, meno soldi incassati quindi per i rossoneri che hanno sprecato una grande chance.