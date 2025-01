Dinamo Zagabria Milan, Boban: «Non posso tifare i rossoneri»

Dinamo Zagabria Milan è il derby del cuore di Boban: le parole dell’ex rossonero a Sky Sport, con una confessione

Una partita che per il Milan può valere la qualificazione diretta agli ottavi di finale, ma i rossoneri non potranno contare sul tifo di un grande ex. Zvonimir Boban infatti ha confessato a Sky Sport 24 che stasera il suo supporto sarà per la Dinamo Zagabria.

«Sono i miei due grandi amori» ha dichiarato, «La classe il giocare un bel calcio è nel DNA sia della Dinamo che del Milan. Stasera si tifa Dinamo, lo faccio da quando sono nato. Il Milan mi è entrato nel cuore e sarò milanista per tutta la vita, ma questa è l’unica gara in cui non tiferò per i rossoneri»