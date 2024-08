Dimarco lancia la SFIDA al Milan: «In tanti si sono rinforzati e NON sarà facile ripeterci, ma siamo l’Inter. Vi svelo il nostro segreto»

L’esterno sinistro dell’Inter, Federico Dimarco, parla così dopo la vittoria contro l’Atalanta mandando un messaggio al Milan e alle rivali

Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Inter Atalanta, Federico Dimarco ha parlato degli obiettivi stagionali dei nerazzurri, sottolineando come diverse rivali per lo scudetto, tra cui anche il Milan, si siano rinforzate in questo mercato estivo.

PAROLE – «Siamo contenti di come abbiamo chiuso il ciclo di queste tre partite, dobbiamo continuare così. Mi aspetto il massimo da questa squadra, deve continuare sui ritmi dello scorso anno. Non sarà facile perché in tanti si sono rafforzati, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Cercare di ripercorrere l’anno scorso non sarà facile. Però siamo l’Inter e dobbiamo dimostrare. Segreto del gruppo? Il fatto di stare bene insieme. Quando giochiamo insieme ci divertiamo e questo penso sia la cosa più bella».

L’INTERVISTA COMPLETA A DIMARCO.