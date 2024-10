Dimarco: «Sfortunati sull'episodio, il pareggio è importante. Io come Calhanoglu? Non faccio paragoni...»

Dimarco ha parlato alla Rai dopo il pareggio dell’Italia contro il Belgio per 2-2. Le dichiarazioni del “rivale” del Milan con la maglia dell’Inter

RIMPIANTO – «Il calcio è così, si vive di episodi. Siamo stati sfortunati su quell’episodio, difendere 60 minuti con il Belgio non era facile e ci teniamo il pareggio che è un risultato importante. Risposte arrivate? Abbiamo fatto una grande partita, fino all’espulsione ma anche dopo. Ho visto disponibilità da parte di tutti, questo è lo spirito che ci deve portare avanti».

STESSA FORMAZIONE VISTA CON LA FRANCIA – «Penso che sia una cosa che faccia bene, in tanti non giochiamo insieme. E’ bene conoscersi, siamo contenti di come stiamo lavorando e cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister».

LANCIO ISPIRATO A CALHANOGLU – «No, in Champions due anni fa ne ho fatto uno simile. Non faccio paragoni con nessuno».

QUALITA’ DELLA NAZIONALE – «Siamo ripartiti alla grande dopo un brutto Europeo. Cerchiamo di muoverci sempre nel modo giusto per creare spazio al compagno e si è visto, sia oggi che nelle due gare precedenti».

18 TOCCHI DEL PRIMO GOL – «Il mister ci chiede delle cose, cerchiamo di metterle in campo e nel primo tempo si è visto. Dobbiamo continuare così».