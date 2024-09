Diffidati Milan Venezia: l’ELENCO COMPLETO delle due squadre. Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

San Siro, questa sera, tornerà a riempirsi per il ritorno in campo del Milan. Questa sera, nello stadio di casa rossonero, arriverà il Venezia, anch’esso alla ricerca dei primi tre punti ufficiali della stagione.

Oggi – entrambe le squadre – non presentano giocatori squalificati o diffidati. La squalifica per ammonizioni scatta infatti dopo aver rimediato cinque cartellini gialli. Oltre agli indisponibili per infortunio, dunque, Fonseca e Di Francesco non dovranno tenere conto di nessuna assenza.