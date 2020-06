Diffidati Milan, ecco chi dovrà prestare attenzione oggi contro la Roma

Diffidati Milan: ecco chi sono i giocatori rossoneri a rischio squalifica nella sfida di questa sera contro la Roma

Il Milan questa sera scende in campo, per la prima volta a San Siro dopo il lockdown, per sfidare la Roma di Paulo Fonseca. Due i diffidati tra i rossoneri: Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, ma è solo il capitano l’unico dei due a disposizione di Stefano Pioli.

Un eventuale cartellini giallo per Romagnoli rischierebbe di complicare non poco i piani del tecnico milanista in vista della sfida di mercoledì sera contro la Spal.