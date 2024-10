Diddi certo su Fonseca: «Non ha la squadra in mano: è chiaro! Sennò Tomori non farebbe questa cosa e Pulisic...»

Le parole di Luca Diddi intervenuto nel canale You Tube di Pellegatti: il commento dopo la partita disastrosa di Firenze del Milan

Intervenuto ai microfoni del canale You Tube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la sconfitta rossonera in Fiorentina Milan.

PAROLE – «Con questa situazione non l’addirizzi più. Fonseca è praticamente…non lo so, non trovo un termine. Io voglio essere onesto. L’ho vissute queste situazioni, Fonseca non ha l’ha squadra in mano ed i giocatori fanno come gli pare. La squadra è completamente autogestita, ognuno ha il gruppettino, sennò Tomori non prende il pallone e lo dà ad Abraham. Tomori prende il pallone e lo dà a Pulisic, che esce e davanti alle telecamere e dice “Why? Why? Why?”, saluta tutti meno che lo staff di Fonseca. Uno dello staff gli voleva dare la bottiglietta, gli ha dato la mano, ha girato largo e questo è rimasto con la bottiglietta in mano con Pulisic che girava via».