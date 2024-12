Le parole rilasciate a La Gazzetta dall’ex portiere del Milan Dida su Fonseca: «Il lavoro si vede: mi sembra che i giocatori…»

Le dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dall’ex portiere del Milan Dida su Fonseca.

PAROLE – «La squadra sta assimilando il suo gioco e mi sembra che i calciatori stiano andando ad attaccare gli avversari più in alto. Il lavoro di Fonseca si vede. La gara contro l’Atalanta? Sarà importante per confermare che la squadra è in crescita. Io continuo a tifare perché il Milan arrivi lontano. Contro l’Atalanta sarà dura, ma ho fiducia».