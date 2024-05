Dia Milan: l’attaccante ha le idee chiare! C’è però un RISCHIO per il futuro, lo scenario

Continua il braccio di ferro tra la Salernitana e Boulaye Dia, accostato anche al mercato Milan. C’è un rischio per il futuro dell’attaccante

Tra la Salernitana e Dia non c’è ancora intesa per un accordo e sembra addirittura non esserci neanche nessuna possibilità di mediazione per trovarlo, soprattutto per l’atteggiamento dell’attaccante, che in queste ore starebbe puntando i piedi per far valere le sue richieste.

Come riportato da TuttoSalernitana.com, il club sta lavorando sottotraccia per piazzarlo altrove ben prima della riapertura ufficiale del mercato, in modo da risparmiare qualcosa dallo stipendio ma Dia, accostato anche al calciomercato Milan, pensa solo ed esclusivamente alla Premier League. Il rischio è quello di vivere un’altra stagione da separato in casa.