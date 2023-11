Di Stefano su Milan Udinese: «Partita più brutta dell’anno, sugli alibi e contro il PSG…». Le parole del giornalista

Il giornalista Di Stefano ha analizzato il match perso dal Milan contro l’Udinese. Ecco le sue parole a SkySport24.

PAROLE – «È stata la partita più brutta dell’anno. Anche nel derby, il Milan aveva fatto qualcosa di più a livello tattico. Una squadra piatta con una manovra poco organizzata. Il Milan ha ottenuto su 12 punti disponibili uno solo nelle ultime 4 partite. Rispetto all’anno scorso dal punto di vista numerico si è involuta sia per quanto riguarda i gol che per i marcatori. La partita di martedì sembra un Everest. Sicurmanete qualche giocatore sta rendendo al di sotto delle aspettative e ci possono essere tanti alibi ma il Milan deve trovare una soluzione in fretta. Contro il PSG è già una finale e contro il Lecce si può rialzare la testa anche se c’è già un distacco con l’Inter».