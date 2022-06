Di Marzio: «Raspadori piace molto al Milan, sarebbe l’identikit ideale». Le parole dell’esperto di calciomercato

Gianluca Di Marzio ha parlato così dell’interesse del Milan nei confronti di Giacomo Raspadori.

Le sue parole: «Se i rossoneri dovessero decidere di fare un attaccante, l’identikit ideale sarebbe quello di Giacomo Raspadori. Il profilo dell’attaccante del Sassuolo piace molto al Milan, che al momento non ha ancora avviato una trattativa con il club emiliano. I neroverdi potrebbero prendere in considerazione l’idea di liberarsi di un attaccante dopo aver definito la trattativa per Alvarez, giovane punta del Penarol».