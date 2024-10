Di Marzio: «Leao non è indispensabile e può star fuori 90 minuti. A Fonseca non manca carattere, ha lanciato un messaggio»

Di Marzio a Sky Sport ha detto la sua sulla decisione di Fonseca di lasciare Leao in panchina per 90 minuti di Milan Udinese. Le parole

Di Marzio a Sky Sport ha detto la sua sulla decisione di Fonseca di lasciare Leao in panchina per 90 minuti di Milan Udinese.

LE PAROLE – «Fonseca ha voluto lanciare un segnale al gruppo, non era una punizione. I Terracciano, Chukwueze e Okafor sono stati determinanti. Nessun è indispensabile, Leao può stare fuori 90 minuti. Fonseca è un allenatore a cui non manca il carattere, mise fuori rosa Dzeko alla Roma. È un allenatore che se non fai quello che ti chiede, ti mette fuori».