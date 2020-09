Di Marzio – Il vice Donnarumma non sarà un portiere italiano

Il prossimo secondo portiere del Milan sarà straniero: questa l’indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio a Sky Sport

Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, non sarebbe italiano il portiere che arriverà al Milan per sostituire il partente Begovic nel ruolo di secondo portiere. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato della visita di Beppe Riso, procuratore di Sportiello a Casa Milan, ma in realtà l’agente e la dirigenza rossonera non hanno parlato del portiere dell’Atalanta.

Il Milan lavora per assicurare a Pioli un vice-Donnarumma affidabile che, a quanto dice Di Marzio, sarà straniero anche se ancora non si conosce il nome.