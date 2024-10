Di Lorenzo, Marelli conferma: «Errore di Tremolada! Manca il doppio giallo perché...»

Di Lorenzo, continuano imperterrite le polemiche dei tifosi del Milan per il mancato doppio giallo. Il commento di Marelli a DAZN

Il Napoli, prossimo avversario del Milan, ha battuto il Lecce per 1-0 e allungato in testa alla classifica di Serie A grazie alla rete di Di Lorenzo. Al capitano della squadra partenopea, però, come affermato da Marelli a DAZN, manca un doppio giallo. Di seguito le sue parole.

DI LORENZO – «Errore di Tremolada. Il secondo giallo a Di Lorenzo era doveroso da assegnare perché Rebic stava entrando in area»