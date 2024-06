Di Lorenzo Milan, Libero si scaglia contro il terzino: «Sta facendo una figura TREMENDA. Si nasconde dietro un agente…». L’articolo

Continua a tener banco in casa Napoli lo spinoso tema riguardante Giovanni Di Lorenzo, il quale pare in rottura con la società e sul quale anche il Milan ha cominciato a mettere gli occhi per monitorare l’evolversi della situazione. Le parole dell’agente Giuffredi non sono state accolte positivamente dal club partenopeo, che ha risposto con un comunicato. Intanto il quotidiano Libero oggi affronta la tematica, dando un consiglio al terzino.

I DETTAGLI – «È la settimana degli agenti chiacchieroni. È iniziata con Alejandro Camaño che ha blaterato di cifre inavvicinabili per l’Inter e ha costretto il suo assistito, Lautaro Martinez, a intervenire tempestivamente prima che la situazione degenerasse. Tutto si è concluso per il meglio, con l’argentino che ha accettato il rinnovo fino al 2029 da 9 milioni l’anno più bonus. È poi proseguita con Mario Giuffredi che ha dichiarato guerra al Napoli con l’intento di portar via Giovanni Di Lorenzo. Che cosa sarà successo di così grave da spingere il capitano della squadra, fresco di rinnovo fino al 2028 e considerato fondamentale da Antonio Conte, a volere la cessione? Ah, saperlo…

Ci spieghi questo Giuffredi, anziché appigliarsi a motivazioni deboli, come un’inutile sostituzione a tre minuti dalla fine di una ancora più inutile partita con il Lecce. Il club è intervenuto con un comunicato ineccepibile e ha messo nero su bianco che il capitano non è in vendita. Giuffredi è tornato all’attacco, accusando il Napoli di incoerenza

Che cos’è cambiato? Ce lo spieghi Giuffredi, o meglio ancora Di Lorenzo, che sta facendo una figura tremenda. Un uomo di trent’anni che si nasconde dietro un agente, esperto in dichiarazioni non richieste e soprattutto non necessarie. Di Lorenzo faccia come Lautaro, prenda in mano la situazione e la chiarisca. Sarebbe legittimo se non volesse far parte del nuovo corso del Napoli. Quello che non è chiaro è perché il suo agente voglia far passare il messaggio che è il club a non volere più Di Lorenzo, quando è sotto gli occhi di tutti che è l’esatto contrario…».