Di Lorenzo Milan: domani giornata chiave! L’IPOTESI sul tavolo per il capitano del Napoli

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Di Lorenzo. In tal senso domani possibile giornata chiave per il futuro

Il Napoli spera di trattenere Giovanni Di Lorenzo, accostato anche al calciomercato Milan.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, domani ci sarà un primo incontro tra le parti per provare a trovare un punto d’intesa. Insieme ad Antonio Conte ci saranno anche il DS Federico Manna e Mario Giuffredi, procuratore dell’esterno. Un confronto per ribadire concetti già espressi in precedenza ma sempre a distanza, domani si proverà a colmare una distanza che per ora pare essere davvero ampia.