Di Gennaro sul ruolo di capitano nel Milan: «Ne serve uno! Ai miei tempi al Bari andò così: servono determinate caratteristiche»

Le parole di Antonio Di Gennaro ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Radio: la sua opinione sul ruolo di capitano al Milan

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Radio durante il programma Maracanà, Antonio Di Gennaro ha rilasciato queste parole riguardo il ruolo di capitano nel Milan.

PAROLE – «Il capitano è uno, ovvio si deve incarnare in una leadership e avere carisma. Deve essere uno e riconosciuto da tutta la squadra. A Bari mi dettero la fascia, ma ero in competizione con altri elementi storici e me la diedero per l’esperienza in Serie A e la Nazionale. E poi mi hanno inserito nel tessuto sociale. Oggi nel Milan devono trovare un capitano solo, che abbia certe caratteristiche, come ho detto».