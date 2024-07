Deschamps RINGRAZIA l’ex Milan Giroud: «Impegno incrollabile, voglio sottolineare questo aspetto»

Didier Deschamps intervenuto ai canali ufficiali della Nazionale francese, ha commentato l’addio dell’ex Milan Giroud ai Blues

LE PAROLE – «Olivier può lasciare la squadra francese con la sensazione di un lavoro ben fatto. Molti ricorderanno il titolo mondiale e i suoi 57 gol, che sono un record fino ad oggi. Più in generale, vorrei sottolineare il suo impegno incrollabile. Anche per questo, dobbiamo dire bravo e grazie. Molto legato alla maglia azzurra, Olivier si è dato i mezzi per indossarla 137 volte, il che è eccezionale, soprattutto quando inizi, come lui, la tua carriera internazionale all’età di 25 anni. Non è sempre stato tutto facile per Olivier nella squadra francese ma non si è mai arreso, dimostrando sempre serietà, professionalità e combattività. Ho grande stima per la sua carriera, il suo comportamento, il suo senso del lavoro di squadra. Ho sempre messo la squadra francese al di sopra di ogni altra cosa. Anche Olivier. Gli auguro felicità nella sua nuova vita, negli Stati Uniti, circondato dalla sua famiglia e dal suo amico, Hugo»