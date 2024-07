Deschamps ELOGIA l’ex Milan Giroud: «Esempio di longevità e serietà! Lo ringrazio»

Nella conferenza stampa post Spagna Francia, Deschamps ha elogiato e ringraziato l’ex Milan Giroud, al passo d’addio con la Nazionale

Le parole nella conferenza stampa post Spagna Francia, di Deschamps. Il CT ha elogiato e ringraziato l’ex Milan Giroud, al passo d’addio con la Nazionale:

LE PAROLE – «È deluso come tutti i giocatori. Olivier c’era dall’inizio, è l’ultimo rimasto. C’era nella prima partita contro l’Uruguay a Le Havre. Ha avuto periodi così difficili, in cui anche lui non è stato efficiente, il che non ci ha impedito di diventare campione del mondo. È un esempio di longevità, serietà, professionalità anche se in questo Europeo ha giocato meno. Lo ringrazio»