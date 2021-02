Derby, i tifosi non mancheranno: Milan ed Inter studiano un piano inedito, una sorta di esperimento per far si che tutti possano partecipare

Derby, i tifosi non mancheranno: Milan ed Inter studiano un piano inedito, una sorta di esperimento per far si che tutti possano partecipare. Lo riporta questa mattina Gazzetta dello sport, la quale si sofferma sulla cosa più importante, ovvero sul tifo, senza il quale il calcio non potrebbe esistere: “Il Milan si inventa il tifo virtuale, gli interisti vogliono la città nerazzurra”. E ancora: “Rossoneri insieme in un’iniziativa sociale. I cugini rilanciano con sciarpe e bandiere”.

CHE SUCCEDE- “E allora via alle iniziative- si legge- a partire da quella ufficiale del Milan “Derby Togheter”, un modo per chiamare a raccolta 500 milioni di supporters in tutto il mondo per riempire virtualmente San Siro”. Questo il comunicato rossonero.

VIRTUAL TICKET- “Acquistando i virtual ticket-prosegue la rosea- i tifosi avranno la possibilità di vincere premi e soprattutto di affiancare Fondazione Milan nel progetto Assist, chiaramente a sostegno delle fasce più deboli”.