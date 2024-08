De Paola OTTIMISTA: «Milan? Il gap da colmare con l'Inter è enorme ma può stare in lotta. Sui nuovi acquisti penso...»

Il noto giornalista Paolo De Paola ha analizzato il nuovo Milan di Paulo Fonseca al ridosso dell’inizio della prossima stagione

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto il punto sul Milan come candidata alla vittoria dello scudetto in vista dell’inizio della prossima stagione.

INTER ANCORA FAVORITA? – «Parte due piste avanti a tutti, ha ancora rinforzato il centrocampo e forse rischia addirittura di avere troppi giocatori. Chi rinuncerà alla titolarità con l’arrivo di Zielinski?».

ANCHE IL MILAN PER LO SCUDETTO? – «Certo che può stare in lotta. Pavlovic a me non dispiace, è un ottimo giocatore come Emerson Royal. Morata non lo scopriamo oggi, poi è chiaro che bisognerà vedere come reagirà alla questione familiare. Gli auguriamo ogni bene a prescindere. Il Milan finora si è rinforzato in un organico che ha grandissima qualità ma non riusciva a garantire la copertura difensiva di cui aveva bisogno. Per lo Scudetto il distacco da colmare con l’Inter è enorme, bisogna recuperare una trentina di gol e vedremo se ci riuscirà. È una squadra che sta piacendo, qualche segnale di cambiamento si sta vedendo».