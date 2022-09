De Paola: «Il problema di Mancini è il non gioco della Juve, Pioli...»

Paolo De Paola, ex Direttore di Tuttosport, ha parlato del momento dell’Italia di Roberto Mancini: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così dell’Italia di Mancini:

«Il problema principale del nostro campionato in questo momento è il non gioco della Juventus. Sia Spalletti che Pioli, oltre a Gasperini e al lavoro di squadre come Sassuolo e Udinese, dimostrano che con un canovaccio di gioco ottieni risultati, senza non vai da nessuna parte. Ciò che dice Allegri sul valore dei singoli non funziona, e questo viene dimostrato da Paris Saint Germain e Manchester City, squadre piene di campioni che non hanno mai vinto la Champions».