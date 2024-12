De Paola su Ibrahimovic: «Sono deluso da lui: vi spiego la motivazione». Le parole

Le dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio di Paolo De Paola su Ibrahimovic: «Sono deluso da lui: vi spiego la motivazione»

PAROLE – «I risultati economici della società non si possono discutere. Io sono deluso da Ibrahimovic. Se uno dovesse scegliere tra lui e Maldini vi posso dire 100 volte Maldini. Anche i comportamenti di alcuni, come quello di Theo, che era anche un pupillo di Maldini, con lui sarebbero passati sotto un altro aspetto. Per quanto riguarda Leao per Fonseca e un po’ per tutti è il giocatore più “ballerino” nel senso della prestazione. Fonseca gli ha consegnato lo scettro di essere l’esempio e questo è il suo ennesimo azzardo».