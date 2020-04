De Laurentiis dice no a Balotelli, l’ex rossonero verso il Galatasaray

Mario Balotelli potrebbe cambiare squadra per l’ennesima volta. L’idea sarebbe giunta proprio dall’allenatore Fatih Terim

Mario Balotelli potrebbe cambiare squadra per l’ennesima volta. L’ex rossonero, che già in passato aveva fatto ritorno a Milano, ora potrebbe lanciarsi in un’avventura totalmente diversa. La prima idea era quella di trasferirsi a Napoli, anche grazie all’intermediazione di Mino Raiola. Tuttavia è arrivato il secco no di Aurelio De Laurentiis.

Allora ha preso in considerazione la suggestione Galatasaray. Secondo quanto riportato dal portale turco Milliyet, i giallorossi avrebbero messo nel mirino l’attaccante del Brescia. L’idea sarebbe giunta proprio dall’allenatore Fatih Terim, convinto di poter rimettere nei ranghi anche una testa calda come Balo.