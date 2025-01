Condividi via email

De Ketelaere elogiato da Percassi: le parole del presidente dell’Atalanta sull’ex Milan. Il racconto della firma del belga

Intervistato dal Corriere della Sera, ecco le dichiarazioni del presidente dell’Atalanta Percassi sulla firma di Charles De Ketelaere, ex Milan. L’aneddoto:

PAROLE – “È arrivato all’alba e fino alle 5 del pomeriggio ha avuto intorno una miriade di agenti e consulenti: ne abbiamo contati 13, una cosa mai vista. Lui stava zitto e ascoltava. Finché gli abbiamo detto: “Charles ti fidi di noi?”. “Sì”. Allora firma se no non arriviamo mai in fondo. E lui ha firmato. Abbiamo bisogno di ragazzi così”