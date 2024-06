De Ketelaere Milan, l’Atalanta ha deciso! Vicino il riscatto: cambia la CIFRA? NOVITÀ

De Ketelaere Milan, l’Atalanta sempre più VICINA al riscatto: cambia la CIFRA? La NOVITÀ di calciomercato

Novità importante per il futuro di Charles De Ketelaere. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il calciomercato Milan e l’Atalanta sarebbe sempre più vicini a trovare un accordo per il futuro del belga che sembra sempre più a Bergamo.

Il 14 giugno scade per l’Atalanta il termine ultimo, da regolamento, per esercitare l’opzione per il riscatto a 22 milioni di euro più 2 di bonus dal Milan: i contatti tra i club sono continui e l’eliminazione della quota del 10% sulla futura rivendita.