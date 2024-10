De Grandis: «Il talento di Maldini deriva dai cromosomi, Daniel ha avuto questo ottimo esempio»

De Grandis ha commentato la prima convocazione di Daniel Maldini in Nazionale parlando anche del papà Paolo. Le dichiarazioni

Il giornalista Stefano De Grandis a Sky Sport 24 ha commentato la convocazione di Daniel Maldini in Nazionale per la prima volta. Queste le parole sul talento del Monza cresciuto nel Milan.

LE PAROLE – «Non credo sia solo sacrificio e applicazione, ma ci vuole talento di base per arrivare in Serie A. E può derivare anche dai cromosomi… Alcuni figli fanno fatica a imporsi in società perché devono abbattere il muro di popolarità rispetto al padre e arrivare ad un livello a cui non sono destinati o interessati. Conoscendo l’intelligenza di Paolo Maldini e la sua professionalità, Daniel ha avuto un ottimo esempio».