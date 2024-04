David Milan, nuovi contatti con l’agente e sorpasso sul Napoli! Il piano dei rossoneri per arrivare all’attaccante del Lille

Jonathan David resta un forte obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco. In estate il calciatore dirà addio al Lille e i rossoneri hanno intenzione di fare sul serio per superare la concorrenza.

Stando a quanto riferito dal giornalista Orazio Accomando, il Diavolo ha individuato nel canadese l’erede ideale di Giroud. Nuovi contatti con l’agente e sorpasso compiuto sul Napoli (anch’esso interessato al giocatore).